Подорожание продуктов в Полтавской области набирает обороты, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствует информация с портала Минфин .

За последний месяц больше всего возросла стоимость картофеля – средняя цена на него сейчас составляет 43,80 грн/кг. Для сравнения, еще в июне средний показатель держался на уровне 36,39. Особенно ощутимый скачок произошел в июле, когда с 5 по 13 число стоимость подскочила более чем на 10 гривен.

На мясном рынке также заметны перемены. Куриное бедро, в июне стоившее в среднем 138,92 грн, сейчас обойдется в 139,00, хотя в начале месяца цена доходила до 154 грн. Вареная колбаса "Алан лекарственная" имеет ценник в 412,98 кг - за месяц рост составил 11,63. Цены в супермаркетах колеблются: от 357,00 у Megamarket до 449,00 у Novus.

Свинная грудинка также не осталась в стороне – сейчас средняя стоимость составляет 215,20. Еще в июне цена была на уровне 212,16. В то же время свинина шашлык прибавила почти 10 гривен и стоит 254,30 за килограмм. Самый дорогой вариант – у Metro (314,90), самый дешевый – у Novus (189,00).

В Полтаве, согласно данным местных сетей, у "Сильпо" куриное бедро "Эпикур" (большой лоток) стоит за 100 г 31,00 грн, колбаса "Алан Украинская" (330 г) - 449,00, а свиная грудинка - 19,99 за 100 г. В магазинах АТБ картофель продают по 25,95 кг, а свиной шашлык "ЦЕМЯСО" - по 329,95 кг.

Все это свидетельствует о систематическом подорожании продуктов в Полтавской области, затрагивающих ключевые пищевые категории – от овощей до мясных изделий. Потребители вынуждены приспосабливаться к новым условиям, просматривая потребительские корзины и отыскивая акционные предложения.

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