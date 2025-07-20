Жителі кількох громад у Вінницькій області мають бути готовими до введення графіка відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Вінницькій області охоплює кілька міст і сіл, де заплановані роботи на газорозподільних мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської філії "Газмереж", обмеження впроваджуватимуть у різні дні, а їхня тривалість залежить від масштабу ремонтів.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Вінницькій області передбачає призупинення подачі блакитного палива в Гнівані, Хмільнику, а також у селах кількох громад.

У місті Гнівань тимчасово без постачання залишаться мешканці будинків на Незалежності,1, Незалежності,3, 4,5,6. Тут ремонтні заходи заплановані на 23.07 і триватимуть з 08:00 до 17:00.

Складніша ситуація у кількох селах, де газопостачання не буде довше. Йдеться про Потоки, Бондурівку, Мар’янівку, Криківці, Сорокотяженці, Будки, Рубань, Данилки, а також частину Подільського, зокрема ділянку по Коровайна. Тут незручності для місцевих мешканців стартують о 09:00 24.07 і продовжуватимуться до 17:00 31.07.

У місті Хмільник та прилеглих селах також очікується призупинення газопостачання. Без блакитного палива залишаться будинки по Північній,67, а також на Герасимчука, Михайла Вербицького, Павла Чубинського.

Також сюди входять вулиці Валі Котика, Ігоря Сікорського, Миру, Олеся Гончара, Південнобузькій, Західній, Дмитра Павличка та провулок Магістральний.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Вінницькій області також передбачає, що обмеження стосуватимуться і мешканців сіл Соколова, Березна, Чудинівці, Крупин, Куманівці, що входять до Хмільницької міської громади, а також Дібрівка Жданівської сільської громади. Газопостачання тут припинять з 08:00 28.07 до 17:00 1 серпня.

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