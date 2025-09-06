Попри дефіцит овочів у Дніпропетровській області, українцям не доведеться хвилюватися через нестачу хліба чи круп.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області може торкнутися лише вітчизняної продукції через неврожайність, повідомляє Politeka.

Уже зараз споживачі помічають меншу кількість свіжих овочів та фруктів на внутрішньому ринку, а експерти прогнозують, що ситуація залишатиметься складною у найближчі місяці.

Цьогорічний аграрний сезон виявився непростим: затяжні холоди, складні погодні умови та інші виклики поставили під загрозу стабільність врожаю. Внаслідок цього вже зараз звучать прогнози щодо можливих проблем із постачанням продуктів у регіоні та інших областях країни.

Весняні та літні аномалії негативно вплинули на більшість культур. Багато фермерів зазнали фінансових втрат замість очікуваного прибутку. Через це традиційного сезонного здешевлення практично не спостерігалося. Кількість продукції на ринку обмежена, а навіть заготовлених запасів на зиму може виявитися менше, ніж зазвичай.

У таких умовах підвищення вартості свіжих продуктів виглядає неминучим. Економіст Едуард Каражия пояснює, що імпорт здатен стримати різкі коливання ринку: якщо іноземні товари не надходитимуть, ціни на українські овочі зростуть через відсутність конкуренції. Більша присутність імпортної продукції дозволяє зменшити тиск на місцевих виробників і пом’якшити негативні наслідки дефіциту.

Попри дефіцит овочів у Дніпропетровській області, українцям не доведеться хвилюватися через нестачу хліба чи круп.

Виробництво зернових перевищує внутрішні потреби, тому продовольча безпека гарантована. Експортні процеси мають особливості: фермери отримують лише невелику частку прибутку, а основний фінансовий зиск дістається трейдерам та логістичним компаніям, часто через інші країни або офшори, що створює додаткові виклики для вітчизняних аграріїв.

Джерело: 112.ua