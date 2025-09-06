Несмотря на дефицит овощей в Днепропетровской области, украинцам не придется волноваться из-за нехватки хлеба или круп.

Дефицит овощей в Днепропетровской области может затронуть только отечественную продукцию из-за неурожайности, сообщает Politeka.

Уже сейчас потребители отмечают меньшее количество свежих овощей и фруктов на внутреннем рынке, а эксперты прогнозируют, что ситуация будет оставаться сложной в ближайшие месяцы.

Нынешний аграрный сезон оказался непростым: затяжные холода, сложные погодные условия и другие вызовы подвергли угрозу стабильность урожая. В результате уже сейчас звучат прогнозы о возможных проблемах с поставкой продуктов в регионе и других областях страны.

Весенние и летние аномалии оказали негативное влияние на большинство культур. Многие фермеры понесли финансовые потери вместо ожидаемой прибыли. Поэтому традиционного сезонного удешевления практически не наблюдалось. Количество продукции на рынке ограничено, а даже заготовленных запасов на зиму может оказаться меньше обычного.

В таких условиях повышение стоимости свежих продуктов выглядит неизбежным. Экономист Эдуард Каражия объясняет, что импорт способен умерить резкие колебания рынка: если иностранные товары не будут поступать, цены на украинские овощи возрастут из-за отсутствия конкуренции. Большее присутствие импортной продукции позволяет снизить давление на местных производителей и смягчить негативные последствия дефицита.

Производство зерновых превышает внутренние потребности, поэтому продовольственная безопасность гарантирована. Экспортные процессы имеют особенности: фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, а основная финансовая выгода достается трейдерам и логистическим компаниям, часто через другие страны или оффшоры, что создает дополнительные вызовы для отечественных аграриев.

