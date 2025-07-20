Жители нескольких общин в Винницкой области должны быть готовы к введению графика отключения газа на неделю с 21 по 27 июля.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Винницкой области охватывает несколько городов и сел, где запланированы работы на газораспределительных сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского филиала "Газмереж", ограничения будут внедряться в разные дни, а их продолжительность зависит от масштаба ремонтов.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Винницкой области предусматривает приостановку подачи голубого топлива в Гниване, Хмельнике, а также в селах нескольких общин.

В городе Гнивань временно без снабжения останутся жители домов на Независимости,1, Независимости,3, 4,5,6. Здесь ремонтные мероприятия запланированы на 23.07 и продлятся с 08:00 до 17:00.

Более сложная ситуация в нескольких селах, где газоснабжение не будет дольше. Речь идет о Потоках, Бондуровке, Марьяновке, Криковцах, Сорокотяженцах, Будках, Рубанях, Данилках, а также части Подольского, в частности участок по Коровайне. Здесь неудобства для местных жителей стартуют в 09:00 24:07 и будут продолжаться до 17:00 31:07.

В городе Хмельник и близлежащих селах также ожидается приостановка газоснабжения. Без голубого топлива останутся дома по Северной67, а также на Герасимчука, Михаила Вербицкого, Павла Чубинского.

Также сюда входят улицы Вали Котика, Игоря Сикорского, Мира, Олеся Гончара, Южнобужской, Западной, Дмитрия Павлычко и Магистральный переулок.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Винницкой области также предусматривает, что ограничения будут касаться и жителей сел Соколова, Березна, Чудиновцы, Крупин, Куманивцы, входящих в Хмельницкую городскую общину, а также Дибровка Ждановской сельской общины. Газоснабжение здесь будет прекращено с 08:00 28.07 до 17:00 1 августа.

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