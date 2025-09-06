Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області анонсувало підприємство Лубнитеплоенерго, повідомляє Politeka.

Офіційна інформація розміщена на сайті організації.

З 1 жовтня 2025 року ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» планує змінити тарифи на теплову енергію, включно з її виробництвом, транспортуванням та постачанням для різних категорій споживачів. Згідно зі ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ціни мають відшкодовувати всі економічно обґрунтовані витрати підприємства та регулюються місцевими органами самоврядування. Наразі рівень покриття собівартості становить 76,1%.

Формування цін здійснюється відповідно до постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 р., що регламентує порядок встановлення вартості послуг з теплопостачання та гарячої води. Планові витрати на виробництво та транспортування тепла розраховані окремо для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Основними причинами підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стали подорожчання природного газу, електроенергії, водопостачання, водовідведення та матеріалів. Для населення планова ціна газу встановлена на рівні 6183,33 грн/тис. м³ (без ПДВ), а для бюджетних та інших споживачів — 13658,33 грн/тис. м³. Вартість електроенергії для технологічних потреб зросла на 192% для населення та на 24% для інших категорій.

Собівартість водопостачання і водовідведення також зросла: у Лубнах — 19,98 грн/м³ та 28,07 м³, у Пирятині — 22,46 та 29,30 м³. Двоставкові розцінки передбачають умовно-змінну частину для покриття витрат на газ і електроенергію та умовно-постійну для виробництва, транспортування й постачання тепла.

Для населення змінна частина ціни на теплову енергію складе 1613,51 грн/Гкал, місячна абонентська плата — 176915,52 за Гкал/год. Гаряча вода без врахування ЦТП коштуватиме 187,19 за м³, із врахуванням утримання та ремонту — 212,65 гривень зам³. Тариф для бюджетних та інших споживачів визначений окремо.

Деталі доступні на сайті Лубнитеплоенерго.

