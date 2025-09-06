Повышение тарифов на отопление в Полтавской области анонсировало предприятие Лубнытеплоэнерго, сообщает Politeka.

Официальная информация размещена на сайте организации.

С 1 октября 2025 года ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» планирует изменить тарифы на тепловую энергию, включая ее производство, транспортировку и поставку для разных категорий потребителей. Согласно ст. 20 Закона Украины «О теплоснабжении» цены должны возмещать все экономически обоснованные расходы предприятия и регулируются местными органами самоуправления. В настоящее время уровень покрытия себестоимости составляет 76,1%.

Формирование цен осуществляется в соответствии с постановлением КМУ № 869 от 01.06.2011 г., регламентирующим порядок установления стоимости услуг по теплоснабжению и горячей воде. Плановые расходы на производство и транспортировку тепла рассчитаны отдельно для населения, бюджетных учреждений и других потребителей.

Основными причинами повышения тарифов на отопление в Полтавской области стали удорожание природного газа, электроэнергии, водоснабжения, водоотвода и материалов. Для населения плановая цена газа установлена ​​на уровне 6183,33 грн/тыс. м³ (без НДС), а для бюджетных и других потребителей – 13658,33 грн/тыс. м³. Стоимость электроэнергии для технологических нужд выросла на 192% для населения и на 24% для других категорий.

Себестоимость водоснабжения и водоотвода также возросла: в Лубнах – 19,98 грн/м³ и 28,07 м³, в Пирятине – 22,46 и 29,30 м³. Двухставочные расценки предусматривают условно-переменную часть для покрытия расходов на газ и электроэнергию и условно-постоянную для производства, транспортировки и поставки тепла.

Для населения переменная часть цены на тепловую энергию составит 1613,51 грн/Гкал, месячная абонентская плата – 176915,52 за Гкал/час. Горячая вода без учета ЦТП обойдется в 187,19 за м³, с учетом содержания и ремонта — 212,65 гривен зам³. Тариф для бюджетных и других потребителей установлен отдельно.

Детали доступны на сайте Лубнытеплоэнерго.

