Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня в Одесі показує відносно стабільні теплі дні.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня в Одесі обіцяє відносно теплі умови на початку робочого тижня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

З понеділка, 8 вересня, температура коливатиметься від +16°C у нічні години до +25°C удень. Подих вітру переважно північно-східний, слабкий до помірного, з поривами до 8 м/с. Опадів у перший день тижня не очікується.

9 вересня денна температура досягне +25°C, нічна – близько +16°C. Напрямок вітру зміниться на північний, пориви залишаться на рівні 8 м/с. Опади мінімальні, приблизно 0,0–0,1 мм. Середа, 10 числа, принесе +25°C вдень та +17°C уночі, подих повітря посилиться до 9 м/с, що підкреслює рух повітряних мас із північно-східного напряму. Опади незначні, близько 0,3 мм.

У четвер, 11-го, повітря вдень прогріється до +25°C, вночі – +19°C, вітер північний, слабкий, до 6 м/с, без істотних опадів. П’ятниця, 12-го, обіцяє +24°C вдень, +18°C у нічний час. Опади незначні, близько 0,5 мм.

Субота, 13-го, відзначиться короткочасними дощами у вигляді 14,4 мм опадів, температура вдень підніметься до +24°C, вночі – +19°C. Напрям повітря – південно-західний, слабкий, 5–6 м/с. Неділя, 14 числа, обіцяє більш суху погоду, вдень +23°C, вночі +16°C, пориви вітру до 6 м/с.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня в Одесі показує відносно стабільні теплі дні з мінімальними опадами, що робить цей період комфортним для прогулянок та планування відкритих активностей. Місцевим жителям та гостям міста рекомендується враховувати пориви та короткочасні дощі при плануванні перебування на відкритому повітрі.

