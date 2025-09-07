Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Одессе показывает относительно стабильные теплые дни.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Одессе обещает относительно теплые условия в начале рабочей недели, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

С понедельника, 8 сентября, температура будет колебаться от +16°C в ночные часы до +25°C днем. Дыхание ветра преимущественно северо-восточное, слабое к умеренному, с порывами до 8 м/с. Осадков в первый день недели не ожидается.

9 сентября дневная температура достигнет +25°C, ночная – около +16°C. Направление ветра сменится северным, порывы останутся на уровне 8 м/с. Осадки минимальны приблизительно 0,0–0,1 мм. Среда, 10 числа, принесет +25°C днем ​​и +17°C ночью, воздух усилится до 9 м/с, что подчеркивает движение воздушных масс с северо-восточного направления. Осадки незначительны, около 0,3 мм.

В четверг, 11, воздух днем ​​прогреется до +25°C, ночью – +19°C, ветер северный, слабый, до 6 м/с, без существенных осадков. Пятница, 12-го, обещает +24°C днем, +18°C в ночное время. Осадки незначительны, около 0,5 мм.

Суббота, 13-го, ознаменуется кратковременными дождями в виде 14,4 мм осадков, температура днем ​​поднимется до +24°C, ночью - +19°C. Направление воздуха – юго-западное, слабое, 5–6 м/с. Воскресенье, 14 числа, сулит более сухую погоду, днем ​​+23°C, ночью +16°C, порывы ветра до 6 м/с.

Таким образом прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Одессе показывает относительно стабильные теплые дни с минимальными осадками, что делает этот период комфортным для прогулок и планирования открытых активностей. Местным жителям и гостям рекомендуется учитывать порывы и кратковременные дожди при планировании пребывания на открытом воздухе.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки