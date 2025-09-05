Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області може значно вдарити по гаманцю, тож місцевим мешканцям варто бути до цього готовими.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області планує КП "Юріївські ЖКП" Юріївської селищної ради, повідомляє Politeka.

Підприємство на своєму сайті проінформувало споживачів про намір змінити розцінки на централізоване водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Такий крок повʼязаний з ростом вартості енергоносіїв, матеріалів та актуалізацією виробничих витрат відповідно до фактичних обсягів надання ЖКП. Тож підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться різних категорій споживачів.

Для населення централізоване водопостачання зросте з 53,06 гривень за кубометр до 69,38, що становить 30,76%. Водовідведення для населення виросте з 164,77 до 187,53 грн або на 13,81%. Для бюджетних організацій та інших споживачів зміни відбуватимуться пропорційно, залежно від категорії.

Що стосується управління побутовими відходами, то збір та вивіз сміття для населення подорожчає майже вдвічі з 35 грн на одну особу до 67,86. Прийом та розміщення сміття на полігоні для населення підскочить з 65,82 до 174,93.

Для бюджетних організацій та інших споживачів також варто чекати підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області. Зростання вартості становитиме від 56 до 165%. Розрахунок нових цін проводився на основі економічно обґрунтованих витрат підприємства з урахуванням планових показників діяльності.

Місцеві мали можливість до 24 липня ознайомитися з детальними розрахунками в приміщенні підприємства за адресою селище Юріївка, вул. Центральна, 89-А у робочі дні з восьмої до сімнадцятої години.

