Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может значительно ударить по кошельку, так что местным жителям следует быть к этому готовыми.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области планирует КП "Юриевские ЖКУ" Юрьевского поселкового совета, сообщает Politeka.

Предприятие на своем сайте проинформировало потребителей о намерении изменить расценки на централизованное водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами.

Такой шаг связан с ростом стоимости энергоносителей, материалов и актуализацией производственных затрат в соответствии с фактическими объемами предоставления ЖКУ. Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется разных категорий потребителей.

Для населения централизованное водоснабжение вырастет с 53,06 гривны за кубометр до 69,38, что составляет 30,76%. Водоотвод для населения вырастет со 164,77 до 187,53 грн. или на 13,81%. Для бюджетных организаций и других потребителей изменения будут происходить пропорционально в зависимости от категории.

Что касается управления бытовыми отходами, то сбор и вывоз мусора для населения подорожает почти вдвое с 35 грн. на одного человека до 67,86. Прием и размещение мусора на полигоне для населения подскочит с 65,82 до 174,93.

Для бюджетных организаций и других потребителей стоит ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области. Рост стоимости составит от 56 до 165%. Расчет новых цен производился на основе экономически обоснованных затрат предприятия с учетом плановых показателей деятельности.

Местные имели возможность до 24 июля ознакомиться с подробными расчетами в помещении предприятия по адресу поселок Юрьевка, ул. Центральная, 89-А в рабочие дни с восьми до семнадцати часов.

