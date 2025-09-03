Важливо розуміти, що подання заявки не гарантує отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, чиє житло отримало пошкодження через бойові дії, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд Карітас Миколаїв УГКЦ разом із партнерами реалізує проєкт, що спрямований на відновлення будинків, придатних для проживання, які постраждали під час війни.

В межах програми передбачено ремонт теплового контуру осель, включно з дверима, вікнами та покрівлею. Прийом учасників обмежено родинами, що опинилися у складних життєвих обставинах після 24 лютого 2022 року. Територіально ініціатива охоплює місто та район, за винятком Куцурубської та Очаківської громад, щоб гарантувати безпеку учасників. Загалом планується виконати 70 відновлювальних робіт, тому бажано подавати заявку якнайшвидше.

До участі допускаються домогосподарства або окремі громадяни, які відповідають критеріям вразливості. Це одинокі батьки, опікуни дітей до 18 років, вагітні, матері з малюками до трьох років, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми. Також підтримку можуть отримати домогосподарства з особами з інвалідністю, важкими хронічними хворобами, самотні старші люди або літні пари без допомоги родичів.

Щоб взяти участь, необхідно подати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження вразливого стану через медичні довідки чи документи МСЕК, акт пошкодження житла, документ про право власності та довідку про доходи.

Важливо розуміти, що подання заявки не гарантує отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області. Проєкт не передбачає грошових виплат чи повного відновлення зруйнованих осель. Всі пошкодження оцінює інженер фонду.

