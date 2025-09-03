Важно понимать, что подача заявки не гарантирует получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется тем, чье жилье получило повреждение из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд Каритас Николаев УГКЦ вместе с партнерами реализует проект, направленный на восстановление домов, пригодных для проживания, пострадавших во время войны.

В рамках программы предусмотрен ремонт теплового контура домов, включая дверь, окна и кровлю. Прием участников ограничен семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах после 24 февраля 2022 года. Территориально инициатива охватывает город и район, за исключением Куцурубской и Очаковской общин, чтобы обеспечить безопасность участников. В общей сложности планируется выполнить 70 восстановительных работ, поэтому желательно подавать заявку как можно скорее.

К участию допускаются домохозяйства или отдельные граждане, отвечающие критериям уязвимости. Это одинокие родители, попечители детей до 18 лет, беременные, матери с малышами до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми. Также поддержку могут получить домохозяйства с лицами с инвалидностью, тяжелыми хроническими болезнями, одинокие пожилые люди или пожилые пары без помощи родственников.

Чтобы принять участие, необходимо предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, подтверждение уязвимого состояния через медицинские справки или документы МСЭК, акт повреждения жилья, документ о праве собственности и справку о доходах.

Важно понимать, что подача заявки не гарантирует получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области. Проект не предусматривает денежных выплат или полного восстановления разрушенных домов. Все повреждения оценивает инженер фонда.

