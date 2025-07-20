Синоптики розкрили прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 та розповіли, що чекати.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 липня підготували для українців синоптики та розкрили, чи очікувати послаблення спеки, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 липня, вони обіцяють деякі зміни. Тиждень почнеться з теплоти. У понеділок 21-ого числа: у місті хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Температура повітря підніметься до +33 градусів.

У вівторок 22.07: стане ще тепліше, повітря прогріється до +35 градусів. Вранці небосвід у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки".

Середа 23.07: ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Очікується дуже сильний дощ із грозою, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура – від +25 до +31 градусів.

У четвер, 24.07: синоптики обіцяють від 22 до 30 градусів зі знаком "+". Вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів.

П'ятниця 25.07: вранці небосвід триматиметься ясним, таким він й перебуватиме впродовж доби. Температура повітря – +22 до +31.

Субота 26 липня: небосвід не вкриватиметься хмарами, таким він й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів - прогріється від +23 до +33.



Неділя 27.07: небосвід триматиметься безхмарним, таким він й перебуватиме протягом усього дня. Без опадів. Протримається +24 до +33. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 липня обіцяє спекотну пору.

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