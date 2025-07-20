Синоптики раскрыли прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 и рассказали, что ждать.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 июля подготовили для украинцев синоптики и раскрыли, ожидать ли ослабления жары, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 июля, они обещают некоторые изменения. Неделя начнется с теплоты. В понедельник 21 числа: в городе облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Во вторник 22.07: станет еще теплее, воздух прогреется до +35 градусов. Утром небо в городе будет чистым, таким он и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. По народному поверью, "черника отводит от живота беду", она "лечит язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени".

Среда 23.07: утренние тучи не продержатся долго, во второй половине дня будет ясная погода. Ожидается очень сильный дождь с грозой, который к полудню должен окончиться. Все остальные дни пройдет без осадков. Температура – от +25 до +31 градусов.

В четверг, 24.07: синоптики обещают от 22 до 30 градусов со знаком "+". Утром небо в Запорожье будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без дождей.

Пятница 25.07: в ранке небосвод будет держаться ясным, таким он и будет находиться в течение суток.

Суббота 26 июля: небо не будет покрываться облаками, таким он и будет оставаться на протяжении всего дня. Без дождей – прогреется от +23 до +33.



Воскресенье 27.07: небосвод будет держаться безоблачным, таким он и будет находиться в течение всего дня. Без осадков. Продержится +24 до +33. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 июля обещает жаркую пору.

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