Місцеві мешканці мають бути готові до впровадження нової системи оплати проїзду у Запоріжжі, тож розповідаємо, що відомо на даний момент.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі почала працювати в тестовому режимі, і для містяні вже розповіли, що це означає та як вона функціонує, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської ради, мешканці міста вже незабаром зможуть оплачувати квиток у громадському транспорті за допомогою спеціальної картки.

Перші кроки впровадження нової системи оплати проїзду у Запоріжжі стартували ще в минулому році із запуском муніципальної транспортної картки під назвою «Січ».

Завдяки їй вдалося автоматизувати розрахунок у комунальному транспорті, а також впровадити ефективний облік пасажиропотоку. Спочатку нововведення тестували на пільгових категоріях пасажирів та студентах.

За цей період понад 300 студентів отримали «Січ Студентську», а ще майже сотня пільговиків користуються «Січ Пільгова». Обидві дають можливість розраховуватись за квиток у муніципальному транспорті без зайвих клопотів із готівкою.

Наступний етап впровадження нової системи оплати проїзду у Запоріжжі передбачає запуск універсальної картки «Січ Загальна», яка буде доступна всім мешканцям міста. Вона дасть змогу купувати місячні абонементи для зручності місцевих мешканців.

Паралельно з цим на базі комунального підприємства «Запоріжелектротранс» планують встановити стаціонарні термінали для автоматичної видачі таких карток. Це значно спростить процес отримання та обслуговування.

Крім того, вже зараз в мобільному додатку EasyPay з’явилася можливість поповнювати «Січ», а найближчим часом має з’явитися й варіант віртуальної картки. Вона матиме той самий функціонал і дозволить проводити всі операції зі смартфона.

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