Місцевим мешканцям варто знати про введення нового графіка поїздів на Дніпропетровщині, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів на Дніпропетровщині почав діяти з 14 липня, повідомляє Politeka.

Як інформує у Фейсбук Придніпровська залізниця, зміни торкнуться як розкладу, так і маршруту кількох приміських пасажирських складів. Причина нового графіка поїздів на Дніпропетровщині полягає у завершенні ремонтів та технічних робіт на окремих ділянках колії.

Новий графік поїздів на Дніпропетровщині буде актуальним для пасажирів, які регулярно користуються зупинкою на 207-му кілометрі. Саме тут завершено реконструкцію посадкової платформи, тож для низки електричок додали додаткову однохвилинну зупинку.

Розклад основних рейсів не зміниться, однак уважно звірити час свого електропоїзда точно не завадить. Окрім нової зупинки, пасажири мають бути готовими до того, що в окремі дні змінюватиметься сам маршрут і тривалість поїздки.

Ідеться про електрички, які прямують з Дніпра до Синельникового, Чаплиного та Запоріжжя. Саме вони працюватимуть за скоригованим розкладом через планові ремонтно-колійні роботи.

Як уточнюють на Придніпровській залізниці, зміни введені на період з 14 по 27 липня, а також початок серпня. У цей період деякі рейси вирушатимуть трохи раніше або прибуватимуть пізніше, ніж зазвичай. Зміни внесено, щоб не створювати затримок і дати змогу ремонтним бригадам безпечно працювати на ділянках колій.

Для прикладу, електропоїзд із сполученням Дніпро–Синельникове 16, 18, 21 липня, а також з 22 по 25 липня курсуватиме з іншим часом прибуття.

Для зручності місцевих усі оновлення розміщено на сайті Придніпровської залізниці, а також на стендах вокзалів та зупинок. Тож у компанії радять перевіряти актуальну інформацію.

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