Местным жителям следует знать о введении нового графика поездов на Днепропетровщине, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов на Днепропетровщине начал действовать с 14 июля, сообщает Politeka.

Как сообщает в Фейсбук Приднепровская железная дорога, изменения коснутся как расписания, так и маршрута нескольких пригородных пассажирских составов. Причина нового графика поездов на Днепропетровщине заключается в завершении ремонтов и технических работ на отдельных участках пути.

Новый график поездов на Днепропетровщине будет актуален для пассажиров, регулярно пользующихся остановкой на 207-м километре. Именно здесь завершена реконструкция посадочной платформы, поэтому для ряда электричек добавили дополнительную одноминутную остановку.

Расписание основных рейсов не изменится, однако внимательно сверить время своего электропоезда точно не помешает. Кроме новой остановки, пассажиры должны быть готовы к тому, что в отдельные дни будет меняться сам маршрут и продолжительность поездки.

Речь идет об электричках, которые следуют из Днепра в Синельниково, Чаплино и Запорожье. Именно они будут работать по скорректированному расписанию через плановые ремонтно-путевые работы.

Как уточняют на Приднепровской железной дороге, изменения введены в период с 14 по 27 июля, а также начало августа. В этот период некоторые рейсы будут отправляться несколько раньше или прибывать позже обычного. Изменения внесены, чтобы не создавать задержки и дать возможность ремонтным бригадам безопасно работать на участках путей.

Например, электропоезд с сообщением Днепр–Синельниково 16, 18, 21 июля, а также с 22 по 25 июля будет курсировать с другим временем прибытия.

Для удобства местных все обновления размещены на сайте Приднепровской железной дороги, а также на стендах вокзалов и остановок. Так что в компании советуют проверять актуальную информацию.

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