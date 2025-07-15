Обмеження руху в Києві триватимуть кілька місяців і торкнуться одразу кількох районів, повідомляє Politeka.
Як інформує преслужба КК "Київавтодор", дорожники працюють над оновленням шляхопроводів, а мешканців просять планувати маршрут з урахуванням цієї інформації.
Зміни вже зачепили Печерський, Дарницький, Солом’янський та Оболонський райони, а в деяких місцях обмеження руху в Києві будуть діяти до 2026 року.
Так, у Печерському районі з 18 червня і до 31 грудня частково перекрито шляхопровід на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. КП «Київавтошляхміст» проводить там протиаварійні ремонти у два етапи.
Спершу проїзд перекриють на другій і третій смугах у обох напрямках. Потім роботи перейдуть на інші смуги. Крім того, зміни торкнуться і пішохідних частин.
Ще одне обмеження руху в Києві стосується великої транспортної розв’язки на перетині проспекту Миколи Бажана та Дніпровської набережної. Ремонт тут масштабний і розтягнеться аж до серпня 2026 року.
Роботи проводять поетапно, щоб зберегти проїзд у двох напрямках. Водіїв скеровуватимуть за новою схемою, затвердженою поліцією. Також встановлять попереджувальні знаки і таблички з інформацією про об’їзди.
Щодо Солом’янки, то тут перекриття діятимуть до 1 серпня. Йдеться про вулицю Солом’янську, на ділянці від Протасового Яру до Романа Ратушного. Ремонтні бригади оновлюють дорожнє покриття. Роботи розпочали наприкінці червня.
Не оминули зміни й Оболонь. Тут незручності доведеться терпіти до 6 липня. Загалом у столиці триває активна фаза дорожніх ремонтів, і зважаючи на обсяг робіт, містянам варто заздалегідь планувати свої маршрути і за можливості шукати об'їздні шляхи. Це допоможе уникнути незручностей та заторів у час-пік.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни