З літа і аж до зими місцевих мешканців чекають зміни на дорогах через обмеження руху в Києві, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Києві триватимуть кілька місяців і торкнуться одразу кількох районів, повідомляє Politeka.

Як інформує преслужба КК "Київавтодор", дорожники працюють над оновленням шляхопроводів, а мешканців просять планувати маршрут з урахуванням цієї інформації.

Зміни вже зачепили Печерський, Дарницький, Солом’янський та Оболонський райони, а в деяких місцях обмеження руху в Києві будуть діяти до 2026 року.

Так, у Печерському районі з 18 червня і до 31 грудня частково перекрито шляхопровід на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. КП «Київавтошляхміст» проводить там протиаварійні ремонти у два етапи.

Спершу проїзд перекриють на другій і третій смугах у обох напрямках. Потім роботи перейдуть на інші смуги. Крім того, зміни торкнуться і пішохідних частин.

Ще одне обмеження руху в Києві стосується великої транспортної розв’язки на перетині проспекту Миколи Бажана та Дніпровської набережної. Ремонт тут масштабний і розтягнеться аж до серпня 2026 року.

Роботи проводять поетапно, щоб зберегти проїзд у двох напрямках. Водіїв скеровуватимуть за новою схемою, затвердженою поліцією. Також встановлять попереджувальні знаки і таблички з інформацією про об’їзди.

Щодо Солом’янки, то тут перекриття діятимуть до 1 серпня. Йдеться про вулицю Солом’янську, на ділянці від Протасового Яру до Романа Ратушного. Ремонтні бригади оновлюють дорожнє покриття. Роботи розпочали наприкінці червня.

Не оминули зміни й Оболонь. Тут незручності доведеться терпіти до 6 липня. Загалом у столиці триває активна фаза дорожніх ремонтів, і зважаючи на обсяг робіт, містянам варто заздалегідь планувати свої маршрути і за можливості шукати об'їздні шляхи. Це допоможе уникнути незручностей та заторів у час-пік.

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