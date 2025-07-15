С лета и до зимы местных жителей ждут изменения на дорогах из-за ограничения движения в Киеве, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Киеве продлятся несколько месяцев и коснутся сразу нескольких районов, сообщает Politeka.

Как сообщает преслужба УК "Киевавтодор", дорожники работают над обновлением путепроводов, а жителей просят планировать маршрут с учетом этой информации.

Изменения уже коснулись Печерского, Дарницкого, Соломенского и Оболонского районов, а в некоторых местах ограничения движения в Киеве будут действовать до 2026 года.

Так, в Печерском районе с 18 июня и по 31 декабря частично перекрыт путепровод на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. КП «Киевавтодоргород» проводит там противоаварийные ремонты в два этапа.

Сначала проезд перекроют на второй и третьей полосах в обоих направлениях. Затем работы перейдут на другие полосы. Кроме того, изменения коснутся и пешеходных частей.

Еще одно ограничение движения в Киеве касается большой транспортной развязки на пересечении проспекта Николая Бажана и Днепровской набережной. Ремонт здесь масштабный и растянется до августа 2026 года.

Работы производят поэтапно, чтобы сохранить проезд в двух направлениях. Водителей будут направлять по новой схеме, утвержденной полицией. Также будет установлен предупреждающие знаки и таблички с информацией об объездах.

Что касается Соломенки, то здесь перекрытия будут действовать до 1 августа. Речь идет об улице Соломенской, на участке от Протасового Яра до Романа Ратушного. Ремонтные бригады обновляют дорожное покрытие. Работы приступили в конце июня.

Не обошли изменения и Оболонь. Здесь неудобства придется терпеть до 6 июля. В целом в столице продолжается активная фаза дорожных ремонтов, и ввиду объема работ горожанам стоит заранее планировать свои маршруты и по возможности искать объездные пути. Это поможет избежать неудобств и пробок в час-пик.

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