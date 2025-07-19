Местные жители должны быть готовы к внедрению новой системы оплаты проезда в Запорожье, поэтому рассказываем, что известно сейчас.

Новая система оплаты проезда в Запорожье начала работать в тестовом режиме, и горожане уже рассказали, что это значит и как она функционирует, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского совета, жители города уже в скором времени смогут оплачивать билет в общественном транспорте с помощью специальной карты.

Первые шаги по внедрению новой системы оплаты проезда в Запорожье стартовали еще в прошлом году с запуском муниципальной транспортной карты под названием «Січ».

Благодаря ему удалось автоматизировать расчет в коммунальном транспорте, а также внедрить эффективный учет пассажиропотока. Сначала нововведения тестировались на льготных категориях пассажиров и студентах.

За этот период более 300 студентов получили «Січ Студентська», а еще почти сотня льготников пользуются «Січ Пільгова». Обе позволяют рассчитываться за билет в муниципальном транспорте без лишних хлопот с наличными.

Следующий этап внедрения новой системы оплаты проезда в Запорожье предусматривает запуск универсальной карты «Січ Загальна», которая будет доступна всем жителям города. Она позволит покупать месячные абонементы для удобства местных жителей.

Параллельно с этим на базе коммунального предприятия «Запоріжелектротранс» планируется установить стационарные терминалы для автоматической выдачи таких карт. Это значительно упростит процесс получения и обслуживания.

Кроме того, уже сейчас в мобильном приложении EasyPay появилась возможность пополнять «Січ», а в ближайшее время должен появиться и вариант виртуальной карты. Она будет иметь тот же функционал и позволит проводить все операции со смартфона.

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