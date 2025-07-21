Гуманітарна допомога у Полтаві надається для людей похилого віку з числа мешканців міста та ВПО старше 60 років.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається соціально-реабілітаційним центром, який відкрив благодійний фонд Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про цей йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога у Полтаві надається для людей похилого віку з числа мешканців міста та ВПО старше 60 років. Передбачено безкоштовне надання низки корисних послуг, спрямованих на підтримку фізичного та емоційного стану людей, покращення якості життя та створення умов для соціальної активності.

Зокрема, усі охочі мають можливість пройти базовий медичний огляд, який включає вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в крові, сатурації, а також проведення кардіограми та інших показників первинного здоров’я.

Для поліпшення фізичного стану доступні сучасні фізіотерапевтичні процедури, зокрема магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія, а також сеанси у спеціально облаштованій соляній кімнаті.

Важливою складовою є програма лікувальної гімнастики, яка розроблена для уповільнення процесів старіння та підтримки фізичної активності у будь-якому віці.

Психологічну підтримку забезпечують індивідуальні консультації з кваліфікованими спеціалістами, а також участь у групових психологічних тренінгах. Вони допомагають подолати стрес, емоційне виснаження та покращити загальне самопочуття.

Для творчої реалізації й емоційного розвантаження організовано заняття з арт-терапії. Учасники можуть спробувати різні напрямки – глинотерапію, малювання, розпис та інші види прикладного мистецтва.

Особливу увагу приділено організації дозвілля. Для цього працюють різноманітні клуби за інтересами, серед яких читацький клуб, кіноклуб, гурток музики, заняття з танців, рукоділля, в’язання, вишивання та кулінарні майстер-класи. Це не лише спосіб розвиватися, а й можливість знайти однодумців та з користю провести час.

Крім того, щодня в просторі надаються гарячі обіди, що дозволяє забезпечити належне харчування та додаткову підтримку тим, хто цього потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у медичному центрі «Здорова родина» БФ «Карітас Полтава» за адресою Семена Антонця, 24. Там попонують: послуги сімейного лікаря; огляд, обстеження, аналізи; ЕКГ, перевірка зору; направлення до спеціалістів; фізіотерапевтичні процедури. Послуги доступні безкоштовно за умови укладання декларації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві: переселенцям полегшать життя, з'явиться корисне нововведення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.