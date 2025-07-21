Гуманитарная помощь в Полтаве предоставляется для пожилых людей из числа жителей города и ВПЛ старше 60 лет.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется социально-реабилитационным центром, открывшим благотворительный фонд Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте организации.

Гуманитарная помощь в Полтаве предоставляется для пожилых людей из числа жителей города и ВПО старше 60 лет. Предусмотрено бесплатное предоставление ряда полезных услуг, направленных на поддержание физического и эмоционального состояния людей, улучшение качества жизни и создание условий для социальной активности.

В частности, все желающие могут пройти базовый медицинский осмотр, включающий измерение артериального давления, уровня сахара в крови, сатурации, а также проведение кардиограммы и других показателей первичного здоровья.

Для улучшения физического состояния доступны современные физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию, а также сеансы в специально обустроенной соляной комнате.

Важной составляющей является программа лечебной гимнастики, разработанная для замедления процессов старения и поддержания физической активности в любом возрасте.

Психологическую поддержку обеспечивают индивидуальные консультации с квалифицированными специалистами и участие в групповых психологических тренингах. Они помогают преодолеть стресс, эмоциональное истощение и улучшить общее самочувствие.

Для творческой реализации и эмоциональной разгрузки организованы занятия по арт-терапии. Участники могут попробовать разные направления – глинотерапию, рисование, роспись и другие виды прикладного искусства.

Особое внимание уделено организации досуга. Для этого работают разнообразные клубы по интересам, среди которых читательский клуб, киноклуб, кружок музыки, занятия по танцам, рукоделие, вязание, вышивание и кулинарные мастер-классы. Это не только способ развиваться, но и найти единомышленников и с пользой провести время.

Кроме того, ежедневно в пространстве предоставляются горячие обеды, что позволяет обеспечить надлежащее питание и дополнительную поддержку нуждающимся.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в медицинском центре «Здоровая семья» БФ «Каритас Полтава» по адресу Семена Антонца, 24. Там представлены: услуги семейного врача; осмотр, обследование, анализы; ЭКГ, проверка зрения; направление к специалистам; физиотерапевтические процедуры Услуги доступны бесплатно при условии заключения декларации.

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