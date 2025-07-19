Місцевих мешканців попередили про тривалі обмеження руху в Черкасах, щоб кожен зміг підготуватися та уникнути незручностей.

Обмеження руху в Черкасах запроваджують у зв’язку з оновленням тепломереж, повідомляє Politeka.

Про це інформують на фейсбук-сторінці міської ради. Обмеження руху в Черкасах триватимуть із 8 липня по 31 серпня. За цей період комунальні служби проводитимуть заміну тепломережі, що виконується Черкаською ТЕЦ.

Транспорт не зможе рухатися вулицею Новопречистенською на ділянці між будинком №55 і перехрестям з Надпільною. Міська рада закликає водіїв заздалегідь планувати об’їзди та поставитися до ситуації з розумінням.

Обмеження руху в Черкасах зачіпає важливий сегмент міської інфраструктури, тож містяни мають бути до заторів і затримок. Але, попри тимчасові труднощі, у мерії наголошують, що все це задля підвищення якості комунальних послуг. Особливо важливо оновити мережі зараз, поки ще триває літній сезон і навантаження на системи нижче, ніж узимку.

Крім цього, міська влада вже визначила, які ще дороги ремонтуватимуть цього року. Мова йде про поточний ремонт аж на сорока вулицях і провулках міста. Це рішення ухвалили під час засідання виконкому.

За словами представників мерії, частина з цих ділянок перебуває у вкрай поганому стані, а на деяких дорогах роботи були розпочаті ще в попередні роки, але через брак фінансування або інші обставини залишилися незавершеними.

У список потрапили і центральні дороги, і невеликі міжквартальні проїзди. Йдеться, зокрема, про Івана Гонти, Волонтерську, Митрополита Липківського, Соснівську, Кібенка, Надпільну, Онопрієнка, Абрикосову, Праведниці Шулежко та десятки інших.

Також передбачено оновлення покриття на низці провулків, зокрема Цегельному, Змагайлівському, Партизанському, Хмільнику та міжквартальному проїзді на вулиці Володимира Великого.

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