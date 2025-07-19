Местных жителей предупредили о длительных ограничениях движения в Черкассах, чтобы каждый смог подготовиться и избежать неудобств.

Ограничение движения в Черкассах вводится в связи с обновлением теплосетей, сообщает Politeka.

Об этом информируют на фейсбук-странице городского совета. Ограничения движения в Черкассах продлятся с 8 июля по 31 августа. За этот период коммунальные службы будут производить замену теплосети, выполняемой Черкасской ТЭЦ.

Транспорт не сможет двигаться по улице Новопречистенской на участке между домом №55 и перекрестком с Надпольной. Городской совет призывает водителей заранее планировать объезды и отнестись к ситуации с пониманием.

Ограничение движения в Черкассах затрагивает важный сегмент городской инфраструктуры, поэтому горожане должны быть до пробок и задержек. Но несмотря на временные трудности, в мэрии подчеркивают, что все это для повышения качества коммунальных услуг. Особенно важно обновить сети сейчас, пока длится летний сезон и нагрузка на системы ниже, чем зимой.

Кроме того, городские власти уже определили, какие еще дороги будут ремонтировать в этом году. Речь идет о текущем ремонте на сорока улицах и переулках города. Это решение было принято во время заседания исполкома.

По словам представителей мэрии, часть этих участков находится в крайне плохом состоянии, а на некоторых дорогах работы были начаты еще в предыдущие годы, но из-за отсутствия финансирования или других обстоятельств остались незавершенными.

В список попали и центральные дороги и небольшие межквартальные проезды. Речь идет, в частности, об Иване Гонте, Волонтерске, Митрополите Липковском, Сосновском, Кибенко, Надпольной, Оноприенко, Абрикосовой, Праведнице Шулежко и десятках других.

Также предусмотрено обновление покрытия на ряде переулков, в частности, Кирпичном, Змагайловском, Партизанском, Хмельнике и межквартальном проезде на улице Владимира Великого.

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