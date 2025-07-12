Ухвалили рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області, проте торкнуться зміни не всіх.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області сталося в окремому населеному пункті в липні 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

Ухвалили рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області — так, в Охтирці зросте плата за послугу з управління побутовими відходами. Відповідне рішення затвердила Охтирська міська рада. Згідно з оновленим тарифом, мешканці багатоповерхових будинків платитимуть з липня 58,81 гривні на місяць, тоді як раніше ця сума складала 46,75 гривні. Зростання становить близько 25%. Для жителів приватного сектору встановлено окрему вартість — 49,68 гривні за місяць.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області — на газ, електроенергію та водопостачання — не станеться.

Більшість побутових споживачів газу, а саме 98% клієнтів компанії "Нафтогаз", і надалі сплачуватимуть фіксовану ціну — 7,96 грн за кубометр. Ця вартість в Україні діятиме щонайменше до травня 2026 року, а далі будуть вирішувати в уряді.

Щодо електроенергії, то відповідно до рішення уряду, тарифи залишаються стабільними до 31 жовтня 2025 року. Українці продовжать платити 4,32 грн за кіловат-годину, а для власників двозонних лічильників діє знижений нічний тариф — 2,16 грн за кіловат-годину з 23:00 до 07:00.

Також Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не планує підвищення цін на водопостачання та водовідведення з 1 липня 2025 року. Це означає, що вартість цих послуг залишиться на нинішньому рівні.

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