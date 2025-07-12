Приняли решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, однако коснутся изменения не всех.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области произошло в отдельном населенном пункте в июле 2025 года, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

Приняли решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Сумской области — так, в Охтырке для местных жителей вырастет плата за управление бытовыми отходами. Соответствующее решение утвердил Охтырский городской совет. Согласно обновленной стоимости, жильцы многоэтажных домов будут платить с июля 58,81 гривны в месяц, тогда как раньше эта сумма составляла 46,75 гривны. Рост составляет около 25%. Для жителей частного сектора установлена ​​отдельная стоимость – 49,68 гривны в месяц.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области — на газ, электроэнергию и водоснабжение — не произойдет.

Большинство бытовых потребителей газа, а именно 98% клиентов компании "Нафтогаз", и дальше будут платить фиксированную цену — 7,96 грн за кубометр. Такая цена в Украине будет действовать, по меньшей мере, до мая 2026 года, а дальше будут решать в правительстве.

Что касается электроэнергии, то согласно решению правительства цены остаются стабильными до 31 октября 2025 года. Украинцы продолжат платить 4,32 грн за киловатт-час, а для владельцев двухзонных счетчиков действует пониженная ночная стоимость - 2,16 грн за киловатт-час с 23:00 до 07:00.

Также Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не планирует повышения цен на водоснабжение и водоотвод с 1 июля 2025 года. Это означает, что стоимость пока остается на нынешнем уровне.

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