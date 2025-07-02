Монастирищенський РЕМ повідомляє про графік відключення світла у Черкаській області, передає Politeka.

Знеструмлення відбудеться 3 липня 2025 року у кількох населених пунктах Черкаської області. У цей день буде призупинено подачу електроенергії у таких населених пунктах та вулицях:

У селі Летичівка електропостачання відключать з 09:00 до 16:00 за адресами: вулиця Миру, будинки №1-46; вулиця Польова, №1-45; вулиця Палія, №1-4; вулиця Мільнера, №1-7.

У селі Копіювата світло не буде з 09:00 до 16:00 за адресами: вулиця Садова, будинки №2-19; вулиця Миру, №7-64.

У селі Бубельня відключення електроенергії заплановані у два проміжки часу: з 09:00 до 12:00 за адресами вулиця Вишнева, будинки №1-5; вулиця Івана Франчука, №1-39; вулиця Молодіжна, №1-10. Другий період відключення від 13:00 до 16:00 – на вулицях Івана Франчука, будинки №42-45; Садова, №1-19; Центральна, №3-16.

Монастирищенський РЕМ просить вибачення за тимчасові незручності, які можуть виникнути через планові роботи, та дякує мешканцям за розуміння і терпіння.

Заздалегідь рекомендується подбати про зарядку гаджетів для нагальних потреб на час знеструмлення. Для уточнення інформації щодо графіку відключення світла у Черкаській області та можливих змін звертайтеся до Монастирищенського РЕМ.

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