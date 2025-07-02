Монастырищенский РЭС сообщает о графике отключения света в Черкасской области, передает Politeka.

Обесточивание состоится 3 июля 2025 года в нескольких населенных пунктах Черкасской области. В этот день будет приостановлена ​​подача электроэнергии в следующих населенных пунктах:

В селе Летичевка электроснабжение будет отключено с 09:00 до 16:00 по адресам: улица Мира, дома №1-46; улица Полевая, №1-45; улица Палия, №1-4; улица Мильнера, №1-7.

В селе Копироватьа свет не будет с 09:00 до 16:00 по адресам: улица Садовая, дома №2-19; улица Мира, №7-64.

В селе Бубельня отключения электроэнергии запланированы в два промежутка времени: с 09:00 до 12:00 по адресу улица Вишневая, дома №1-5; улица Ивана Франчука, №1-39; улица Молодежная, №1-10. Второй период отключения с 13:00 до 16:00 – на улицах Ивана Франчука, дома №42-45; Садовая, №1-19; Центральная, №3-16.

Монастырищенский РЭС просит прощения за временные неудобства, которые могут возникнуть из-за плановых работ, и благодарит жителей за понимание и терпение.

Заранее рекомендуется позаботиться о зарядке гаджетов для неотложных нужд на время обесточивания. Для уточнения информации о графике отключения света в Черкасской области и возможных изменениях обращайтесь в Монастырищенский РЭС.

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