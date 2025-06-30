Графіки відключення світла у Черкаській області на липень постійно оновлюються, тому рекомендується слідкувати за повідомленнями офіційних джерел.

Кам’янський РЕМ інформує мешканців Кам’янської міської територіальної громади, що відповідно до оновлених графіків відключення світла у Черкаській області на липень, 1 липня 2025 року у місті Кам’янка заплановані планові знеструмлення через проведення технічних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

У вівторок, 1.07, в період із 08:00 до 12:00 буде тимчасово припинено електропостачання на вулиці Черкаська. Після цього, з 13:00 до 16:00, електроенергії не буде вже на вулиці Садова. Фахівці Кам’янського РЕМу звертають увагу, що ці роботи є плановими та необхідні для забезпечення надійної та безпечної роботи електричних мереж міста.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення: зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарики та інші необхідні пристрої. Якщо у вашому помешканні є електрозалежне обладнання — варто забезпечити альтернативне джерело живлення або відключити техніку, щоб уникнути перепадів напруги після відновлення електропостачання.

Для отримання додаткової або уточненої інформації щодо відключень, жителів закликають звертатися безпосередньо до Кам’янського РЕМу. Також прохання до всіх — поділитися цією інформацією з літніми людьми та сусідами, які не мають доступу до Інтернету.

Графіки відключення світла у Черкаській області на липень постійно оновлюються, тому рекомендується слідкувати за повідомленнями офіційних джерел або підписатися на новини від місцевих служб.

До слова, в Черкасах запроваджено новий графік поїздів.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", пасажирський склад почне курсувати між двома містами з зупинкою в обласному центрі вже з 10 липня.

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