Каменский РЭС информирует жителей Каменской городской территориальной громады, что согласно обновленным графикам отключения света в Черкасской области на июль, 1 июля 2025 года в городе Каменка запланированы плановые обесточивания из-за проведения технических работ на электросетях, сообщает Politeka.

Во вторник, 1.07, в период с 08:00 до 12:00 будет временно прекращено электроснабжение на улице Черкасской. После этого с 13:00 до 16:00 электроэнергии не будет уже на улице Садовая. Специалисты Каменского РЭС обращают внимание, что эти работы плановые и необходимы для обеспечения надежной и безопасной работы электрических сетей города.

Жителей просят заранее подготовиться к обесточиванию: зарядить мобильные телефоны, павербанки, фонарики и другие необходимые устройства. Если в вашем доме есть электрозависимое оборудование – следует обеспечить альтернативный источник питания или отключить технику во избежание перепадов напряжения после восстановления электроснабжения.

Для получения дополнительной или уточненной информации об отключениях жителей призывают обращаться непосредственно в Каменский РЭС. Также просьба ко всем — поделиться этой информацией с пожилыми людьми и соседями, не имеющими доступа в Интернет.

Графики отключения света в Черкасской области на июль постоянно обновляются, поэтому рекомендуется следить за сообщениями официальных источников или подписаться на новости местных служб.

К слову, в Черкассах введен новый график поездов.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", пассажирский состав начнет курсировать между двумя городами с остановкой в ​​областном центре уже с 10 июля.

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