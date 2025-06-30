Графіки відключення світла у Київській області на липень будуть регулярно оновлюватись, тож варто слідкувати за офіційними повідомленнями.

Графіки відключення світла у Київській області на липень вже оприлюднені, передає Politeka.

Про це повідомляє Бучанська міська рада. ДТЕК "Київські регіональні електромережі" проведе профілактичні роботи на мережах, щоб підвищити надійність електропостачання та уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Відключення світла відбудуться 7 липня з 9:30 до 19:00 у місті Ворзель, а саме за адресами: вул. Курортна, 63 та вул. Котляревського, 1. Під час проведення робіт мешканці цих вулиць тимчасово залишаться без електропостачання.

Планові роботи мають на меті оновлення та профілактику електромереж, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання для жителів громади в майбутньому. Мешканців просять врахувати ці відключення при плануванні своїх справ і завчасно підготуватися до тимчасових незручностей.

Графіки відключення світла у Київській області на липень будуть регулярно оновлюватись, тож варто слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити важливу інформацію щодо електропостачання.

До слова, в Київській області також відбулося подорожчання проїзду.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на напрямках №313 тепер становить 70 гривень за поїздку.

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