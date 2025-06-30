Місцевим мешканцям вже оприлюднили графік відключення газу на липень у Київській області, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Графік відключення газу на липень у Київській області зʼявився через планові ремонтні й технічні роботи на газопроводах, повідомляє Politeka.

Мешканцям кількох населених пунктів варто заздалегідь підготуватися до тимчасового припинення подачі блакитного палива.

Як повідомляє місцева філія "Газмережі", графік відключення газу на липень у Київській області передбачає перерви у постачанні через реконструкцію та технічне обслуговування обладнання в низці населених пунктів.

Зокрема, 3 числа з 9 ранку до 17 години без блакитного палива залишаться окремі будинки в Білій Церкві. Йдеться про споживачів, які проживають на Ігоря Каплуненка, 5 та Олеся Гончара, 3. У ці години газопостачання буде тимчасово призупинене.

Працівники «Газмереж» просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт.

Крім того, графік відключення газу на липень у Київській області охоплює і село Дорогинка Васильківського району. Там ремонти на газопроводі середнього тиску триватимуть з 7 по 11 число. Упродовж цього часу місцевим також доведеться потерпіти незручності.

Ще одна точка, де плануються перерви в подачі, це село Журавлиха Таращанського району. Роботи тут почнуться 1.07 і триватимуть до 11.07 включно. Призупинення подачі блакитного палива, як пояснюють у «Газмережах», є необхідним для безпечного виконання профілактичних заходів.

В усіх трьох випадках обмеження передбачають відновлення подачі одразу після завершення всіх запланованих заходів. Місцевих просять поставитись до тимчасових незручностей із розумінням.

Натомість, комунальники обіцяють завершити все якнайшвидше, у встановлені терміни. Окрім цього, місцевих просять перекрити крани перед відповідними приладами. Це потрібно для безпеки.

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