Местным жителям уже обнародовали график отключения газа на июль в Киевской области, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

График отключения газа на июль в Киевской области появился из-за плановых ремонтных и технических работ на газопроводах, сообщает Politeka.

Жителям нескольких населенных пунктов следует заранее подготовиться к временному прекращению подачи голубого топлива.

Как сообщает местный филиал "Газсети", график отключения газа на июль в Киевской области предусматривает перерывы в поставках из-за реконструкции и технического обслуживания оборудования в ряде населенных пунктов.

В частности, 3 числа с 9 утра до 17 часов без голубого топлива останутся отдельные дома в Белой Церкви. Идеться про спасателей, которые проживают на Игоре Каплуненке, 5 и Олеся Гончара, 3. В этом году газопостачання будет иметь тайм-часовое прибытие.

Работники "Газсетей" просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.

Кроме того, график отключения газа на июль в Киевской области охватывает и село Дорогинка Васильковского района. Там ремонты на газопроводе среднего давления продлятся с 7 по 11 число. За это время местным также придется испытывать неудобства.

Еще одна точка, где планируются перерывы в подаче, это село Журавлиха Таращанского района. Работы здесь начнутся 1.07 и продлятся до 11.07 включительно. Приостановка подачи голубого топлива, как объясняют в «Газсетях», необходима для безопасного выполнения профилактических мероприятий.

Во всех трех случаях ограничения предусматривают возобновление подачи сразу после завершения всех запланированных мер. Местных просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

В то же время коммунальщики обещают завершить все как можно быстрее, в установленные сроки. Кроме того, местных просят перекрыть краны перед соответствующими приборами. Это необходимо для безопасности.

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