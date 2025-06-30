Графики отключения света в Киевской области на июль будут регулярно обновляться, поэтому следует следить за официальными сообщениями.

Графики отключения света в Киевской области на июль уже опубликованы, передает Politeka.

Об этом сообщает Бучанский городской совет. ДТЭК "Киевские региональные электросети" проведет профилактические работы на сетях, чтобы повысить надежность электроснабжения и избежать аварийных ситуаций в будущем.

Отключения света произойдут 7 июля с 9.30 до 19.00 в городе Ворзель, а именно по адресам: ул. Курортная, 63 и ул. Котляревского, 1. Во время работ жители этих улиц временно останутся без электроснабжения.

Плановые работы направлены на обновление и профилактику электросетей, что позволит обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение для жителей общины в будущем. Жителей просят учесть эти отключения при планировании своих дел и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Графики отключения света в Киевской области на июль будут регулярно обновляться, поэтому следует следить за официальными сообщениями, чтобы не пропустить важную информацию по электроснабжению.

К слову, в Киевской области также произошло подорожание проезда.

Перевозчик ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по направлениям №313 теперь составляет 70 гривен за поездку.

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