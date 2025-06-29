Мешканців просять заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла на тиждень із 30 червня по 6 липня у Чернігівській області.

Графіки відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Чернігівській області будуть у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі, повідомляє Politeka.

30 червня електроенергію вимкнуть у Беремицькому (вулиці Лугова, Набережна), Жуківщині (О. Бригинця, Шевченка), Любечанинові (Бондарівська, Вишнева, Дружби, Миру, Молодіжна, Перемоги, Південна, Р. Музики, Фермерська).

А також умісті Остер (А.О. Грановського, Гетьмана Остряниці, Зарічна, І. Валюшкевича, Лісового, Мономаха, Незалежності, Озерна, П.Г. Пекура, Рильського, Свободи, Старогородська, Ярослава Мудрого) та Поліському (вулиці Вишнева, Космонавтів, Лісова, Польова).

1 липня планові відключення продовжаться у селі Поліське.

3 липня без електроенергії залишаться села Крехаїв (Лісова, Богданенка, Лисинівська, Партизанська, Шевченка), Євминка (вул. Насосна), а також окремі вулиці міста Остер (А.О. Грановського, Будівельників, Миру, Незалежності, Соборна).

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Чернігівській області, особливо врахувати це у роботі електроприладів та забезпеченні побутових потреб. Також рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями, аби бути в курсі можливих змін у графіку ремонту.

Виконання планових ремонтних робіт є важливим для забезпечення стабільного та безпечного електропостачання в подальшому.