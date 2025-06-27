Це спричинило душевні страждання жінці і порушило її конституційне право на належний розмір пенсії в Чернігівській області

Жінка, яка є непрацюючим пенсіонером і перебуває на обліку в ГУ Пенсійного фонду України (ПФУ) в Чернігівській області, тривалий час домагалася виплати доплат до пенсії, які їй належали за законом, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд мав виплатити їй доплату за період з 11 вересня 2020 року по 31 травня 2023 року у сумі 314 945 гривень, однак цих коштів так і не було нараховано. У зв’язку з цим жінка звернулася до суду та вимагала компенсацію моральної шкоди у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у рішенні Деснянського районного суду Чернігова, опублікованому 19 травня 2025 року.

Раніше Чернігівський окружний адміністративний судовий орган визнав протиправною бездіяльність ПФУ щодо не нарахування пенсійних доплат непрацюючому пенсіонеру, що проживає на території радіоактивного забруднення, та зобов’язав провести перерахунок пенсії з 17 липня 2018 року.

Однак частина рішення була скасована апеляцією, а позовні вимоги за період до 10 вересня 2020 року залишили без розгляду.

Чернігівський суд встановив, що рішення про виплату доплат пенсії в сумі 314 945 гривень за період з 11.09.2020 по 31.05.2023 не виконано. Суд підтвердив факт моральної шкоди через тривале невиконання рішення ПФУ, оскільки це спричинило душевні страждання жінці і порушило її конституційне право на належний розмір пенсії в Чернігівській області.

В результаті судовий орган частково задовольнив позов: з державного бюджету стягнуть на користь жінки 10 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди. Представники ПФУ та Держказначейства в суді наполягали на відмові у позові, вказуючи на відсутність доказів моральної шкоди і можливі негативні наслідки для бюджету України.

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