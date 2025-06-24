Графік відключення води у Чернігові спрямований на покращення якості та надійності водопостачання у місті.

Згідно з графіком відключення води у Чернігові, 25 та 26 червня 2025 року у місті заплановані аварійно-ремонтні роботи та промивки водопровідних мереж, що призведе до тимчасових перебоїв у водопостачанні, повідомляє Politeka.

25 червня з 09:00 до 17:00 через заміну засувки та ПГ на вулиці В. Глинського, 23 буде відсутнє водопостачання у багатоповерхових будинках по вулицях Ремзаводська (№10,12,14,16), Є. Онацького (№31,39), М. Загривного (№74А), а також у приватних будинках на вулицях Є. Онацького (№1-29), В. Глинського (№2-46, №3-33), Ковальській (№1-11, №2-10), Каштановій (№8-20, №17-35), М. Загривного (№7-41, №24-72).

Юридичні споживачі за адресами Ремзаводська 7 та 11 також будуть без води. Жителям радять подбати про запас води.

Крім того, 25 червня з 09:00 до 15:00 у зв’язку з промивкою водопроводів можливе зниження тиску та поява осаду у воді у багатоповерхівках на вул. Національної Гвардії (№16, 39, 39А), проспекті Л. Лук’яненка (№4, 6, 6А, 8) та вул. З. України, 2, а також у приватному секторі на вул. В. Радченка (будинки №1-41).

Також 26 червня з 13:00 до 20:00 у зв’язку із заміною засувки Ду=100 мм та ПГ на вулиці Жабинського, 15 буде припинено водопостачання до багатоповерхового будинку №13 та юридичних споживачів за адресами вул. Жабинського 13, 15, 15А. Мешканцям цих будинків рекомендують заздалегідь зробити запас.

Графік відключення води у Чернігові спрямований на покращення якості та надійності водопостачання у місті. Жителів просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися. За додатковою інформацією та у разі надзвичайних ситуацій звертайтеся за телефоном довідкової служби.

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