Согласно графику отключения воды в Чернигове, 25 и 26 июня 2025 г. в городе запланированы аварийно-ремонтные работы и промывки водопроводных сетей, что приведет к временным перебоям в водоснабжении, сообщает Politeka.

25 июня с 09:00 до 17:00 из-за замены задвижки и ПГ на улице В. Глинского, 23 будет отсутствовать водоснабжение в многоэтажных домах по улицам Ремзаводская (№10,12,14,16), Е.А. Онацкого (№31,39), М. Загривного (№74А), а также в частных домах на улицах Е.А. Онацкого (№1-29), В. Глинского (№2-46, №3-33), Ковальской (№1-11, №2-10), Каштановой (№8-20, №17-35), М. Загривного (№7-41, №24-72).

Юридические потребители по адресам Ремзаводска 7 и 11 также будут без воды. Жителям советуют позаботиться о запасе воды.

Кроме того, 25 июня с 09:00 до 15:00 в связи с промывкой водопроводов возможно снижение давления и появление осадка в воде в многоэтажках по ул. Национальной Гвардии (№16, 39, 39А), проспекте Л.А. Лукьяненко (№4, 6, 6А, 8) и ул. З. Украины, 2, а также в частном секторе по ул. В. Радченко (дома №1-41).

Также 26 июня с 13:00 до 20:00 в связи с заменой задвижки Ду=100 мм и ПГ на улице Жабинского, 15 будет прекращено водоснабжение в многоэтажном доме №13 и юридических потребителей по адресу ул. Жабинского 13, 15, 15А. Жителям этих домов рекомендуют заранее произвести запас.

График отключения воды в Чернигове направлен на улучшение качества и надежности водоснабжения города. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться. За дополнительной информацией и при чрезвычайных ситуациях обращайтесь по телефону справочной службы.

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