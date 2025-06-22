Такі графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Чернігівській області пов’язані з проведенням важливих ремонтних робіт.

ПрАТ «Чернігівобленерго» оприлюднило графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Чернігівській області, передає Politeka.

У цей період заплановано планові ремонтні роботи на повітряних лініях електропередач, що тимчасово призведе до відсутності електропостачання у низці населених пунктів Чернігівського району, зокрема в Остерській громаді.

Зокрема, 25 червня з 09:00 до 19:00 відключення електроенергії заплановане на багатьох вулицях міста Остер, серед яких А.О. Грановського, Беца, Броварська, Будівельників, Б. Хмельницького, Весняна, Військового льотчика Ігоря Мороза, Вознесенська, Воскресенська, Вячеслава Чорновола, Гайдамацька, Генерала Солонини, Дружби, Зайцева, Затишна, Квітнева, Княжа, Козацька/

А також: Колесника, Левка Лук’яненка, Лесі Українки, Мальовнича, Миру, Мономаха, Набережна, Незалежності, Нова, Олега Васюка, П.Г. Пекура, Родини Птухи, Розанова, Сахарова, Свободи, Соборна, Соломії Крушельницької, Татарівська, Тимофія Носача, Успенська, Шевченка, Ювілейна, Ярослава Мудрого та провулку Мономаха.

Крім того, у цей же день з 09:00 до 19:00 не буде електрики на вулицях Трипільська (Євминка) та інших, а 26 червня з 09:00 до 19:00 – у селі Туманська Гута та деяких районах Євминки.

Такі графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Чернігівській області пов’язані з проведенням важливих ремонтних робіт, що забезпечать надійність та безпеку електропостачання. Мешканців просять врахувати ці зміни та заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Такі профілактичні заходи пояснюють необхідністю для запобігання аваріям та покращення якості послуг.

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