Такие графики отключения света на неделю 23-29 июня в Черниговской области связаны с проведением важных ремонтных работ.

ЧАО «Черниговоблэнерго» обнародовало графики отключения света на неделю 23-29 июня в Черниговской области, передает Politeka.

В этот период запланированы плановые ремонтные работы на воздушных линиях электропередач, что приведет к отсутствию электроснабжения в ряде населенных пунктов Черниговского района, в частности в Остерской общине.

В частности, 25 июня с 09.00 до 19.00 отключение электроэнергии запланировано на многих улицах города Остер, среди которых А.А. Грановского, Беца, Броварска, Строителей, Б. Хмельницкого, Весенняя, Военного летчика Игоря Мороза, Вознесенская, Воскресенская, Вячеслава Чорновила, Гайдамацкая, Генерала Солонины, Дружбы, Зайцева, Уютная, Апрельская, Княжа, Казацкая/

А также: Колесника, Левка Лукьяненко, Леси Украинки, Живописная, Мира, Мономаха, Набережная, Независимости, Новая, Олега Васюка, П.Г. Пекура, Семьи Птухи, Розанова, Сахарова, Свободы, Соборная, Саломеи Крушельницкой, Татаровская, Тимофея Носача, Успенская, Шевченко, Юбилейная, Ярослава Мудрого и переулке Мономаха.

Кроме того, в этот же день с 09:00 до 19:00 не будет электричества на улицах Трипольской (Евминка) и других, а 26 июня с 09:00 до 19:00 – в селе Туманская Гута и некоторых районах Евминки.

Такие графики отключения света на неделю 23-29 июня в Черниговской области связаны с проведением важных ремонтных работ, которые обеспечат надежность и безопасность электроснабжения. Жителей просят учесть эти изменения и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Такие профилактические меры объясняют необходимостью предотвращения аварий и улучшения качества услуг.

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