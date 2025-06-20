Дотримання тимчасових правил під час обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області дозволить зберегти якість доріг.

У літній період 2025 року діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області, зокрема для великовантажних автомобілів, повідомляє Politeka.

Зокрема, йдеться про Нікопольський район.

Це пов’язано з підвищенням температури повітря та необхідністю збереження дорожнього покриття. Як повідомляє Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона руху великогабаритного транспорту в денний період: з 10:00 до 18:00.

Такі заходи є стандартною практикою в багатьох регіонах країни влітку. Адже саме в найспекотніші години доби асфальтобетонне покриття стає особливо вразливим до навантажень. Переміщення важких вантажівок у цей період може призвести до утворення колій, тріщин та прискореного руйнування дороги.

З метою запобігання таким наслідкам, водіїв великовантажного транспорту закликають завчасно планувати свої маршрути та враховувати часові обмеження. У разі порушення вимог можливі штрафи або інші заходи адміністративного впливу.

Дотримання тимчасових правил під час обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області дозволить зберегти якість доріг, а також забезпечити безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Водночас водіям радять слідкувати за оновленнями та змінами в графіках дозволеного руху, особливо в умовах змін клімату.

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