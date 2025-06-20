В летний период 2025 будут действовать временные ограничения движения транспорта в Днепропетровской области , в частности для большегрузных автомобилей, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о Никопольском районе.

Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как сообщает Красногригорьевская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет движения крупногабаритного транспорта в дневной период: с 10:00 до 18:00.

Такие мероприятия являются стандартной практикой во многих регионах страны летом. Ведь именно в самые жаркие часы суток асфальтобетонное покрытие становится особенно уязвимым к нагрузкам. Перемещение тяжелых грузовиков в этот период может привести к образованию путей, трещин и ускоренному разрушению дороги.

С целью предотвращения таких последствий водителей большегрузного транспорта призывают заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения. При нарушении требований возможны штрафы или другие меры административного воздействия.

Соблюдение временных правил при ограничении движения транспорта в Днепропетровской области позволит сохранить качество дорог, а также обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения.

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