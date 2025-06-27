Это повлекло за собой душевные страдания женщине и нарушило ее конституционное право на надлежащий размер пенсии в Черниговской области.

Женщина, которая является неработающим пенсионером и состоит на учете в ГУ Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черниговской области, долгое время добивалась выплаты доплат к пенсии, принадлежащим ей по закону, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд должен выплатить ей доплату за период с 11 сентября 2020 года по 31 мая 2023 года в сумме 314 945 гривен, однако эти средства так и не были начислены. В связи с этим женщина обратилась в суд и потребовала компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Деснянского районного суда Чернигова, опубликованном 19 мая 2025 года.

Ранее Черниговский окружной административный судебный орган признал противоправным бездействие ПФУ по неначислению пенсионных доплат неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения, и обязал провести перерасчет пенсии с 17 июля 2018 года.

Однако часть решения была отменена апелляцией, а исковые требования за период до 10 сентября 2020 оставили без рассмотрения.

Черниговский суд установил, что решение о выплате доплат пенсии в сумме 314 945 гривен за период с 11.09.2020 по 31.05.2023 не исполнено. Суд подтвердил факт морального вреда из-за длительного невыполнения решения ПФУ, поскольку это повлекло за собой душевные страдания женщине и нарушило ее конституционное право на надлежащий размер пенсии в Черниговской области.

В результате судебный орган частично удовлетворил иск: из государственного бюджета взыскают в пользу женщины 10 тысяч гривен как возмещение морального вреда. Представители ПФУ и Госказначейства в суде настаивали на отказе в иске, указывая на отсутствие доказательств морального вреда и возможные негативные последствия для бюджета Украины.

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