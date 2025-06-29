Жителей просят заранее подготовиться к графику отключению света на неделю с 30 июня по 6 июля в Черниговской области.

Графики отключения электроэнергии на неделю с 30 июня по 6 июля в Черниговской области будут связаны с ремонтными работами на воздушных линиях электропередачи, сообщает Politeka.

30 июня электричество отключат в Беремицком (улицы Луговая, Набережная), Жукивщине (О. Бригинца, Шевченко), Любечанинове (Бондаровская, Вишневая, Дружбы, Мира, Молодежная, Победы, Пивденная, Р. Музыки, Фермерская).

А также в Остере (А.О. Грановский, Гетман Остряница, Заречная, И. Валюшкевич, Лесовой, Мономах, Незалежности, Озерно, П.Г. Пекур, Рыльский, Свобода, Старогородская, Ярослава Мудрого) и Полесье (улицы Вишнева, Космонавтов, Лесная, Полевая).

1 июля плановые отключения продолжатся в селе Полиске.

3 июля без электричества останутся села Крехаев (Лесная, Богданенко, Лисиновская, Партизанская, Шевченко), Евминка (ул. Насосная), а также некоторые улицы города Остера (А.О. Грановский, Будивельников, Мира, Независимости, Соборная).

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключению света на неделю с 30 июня по 6 июля в Черниговской области, особенно учесть это в работе электроприборов и обеспечении бытовых нужд. Также рекомендуется следить за официальными сообщениями, чтобы быть в курсе возможных изменений графика ремонта.

Проведение плановых ремонтных работ важно для обеспечения стабильного и безопасного электроснабжения в будущем.

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