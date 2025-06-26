Графік відключення світла у Кіровоградській області складається з урахуванням технічного стану мереж і пріоритетності ремонтів.

Графік відключення світла у Кіровоградській області оприлюднила Устинівська селищна рада, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням, 7 липня 2025 року в селі Докучаєве Кропивницького району заплановане тимчасове знеструмлення низки вулиць у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах. Відключення триватиме з 08:00 до 17:00.

Під відключення потраплять мешканці таких вулиць: Віталія Федитника (будинки 1, 3–6, 6б, 7–40, 42–48, 50–51, 53–54, 56, 61, 63), Докучаївська (1–2, 4–21, 24), Затишна (1–7, 9–31, 33–37, 40–45, 47–51, 53–54), Захисників України (1–16, 18–38, 40–41, 43–46, 48–53), Ігоря Правосудька (1–18, 21–24, 26, 28, 30), Лісова (1–2, 4–11), Миру (1–23, 25, 27, 29), Степова (1–2, 4–14), Травнева (1–20, 22–35, 35А, 36, 38–39, 41–45, 48–49, 51–54).

Виконання цих робіт є частиною річної програми з обслуговування електромереж. Такі заходи необхідні для забезпечення стабільної та безпечної роботи енергетичної інфраструктури, запобігання аваріям і підвищення надійності електропостачання.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіка: зарядити мобільні пристрої, прилади першої необхідності, забезпечити себе водою та, за можливості, обмежити використання електротехніки протягом періоду проведення робіт.

Графік відключення світла у Кіровоградській області складається з урахуванням технічного стану мереж і пріоритетності ремонтів. Ннаселення просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, які спрямовані на поліпшення якості електропостачання в майбутньому.

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