Дефіцит продуктів у Полтавській області, попри обнадійливі прогнози щодо відсутності повної нестачі, все ж може вдарити по гаманцях жителів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області став реальним викликом для аграріїв після весняних заморозків, які завдали значних збитків урожаю овочів і фруктів по всій Україні, повідомляє Politeka.

Через аномальні температури, що припали на період цвітіння та розвитку рослин, фермери втратили частину посівів, зокрема у ключових регіонах аграрного виробництва.

На Полтавщині суттєво постраждали ягідні та овочеві культури: замерзла капуста, полуниця, виноград, редис, а також декоративні культури — зокрема троянди. Через це місцеві виробники вже зараз готуються до зниженого врожаю. Подібна ситуація спостерігається в інших областях — на Кіровоградщині та Житомирщині вимерзли розсада та малина, а на Херсонщині та Миколаївщині постраждали фруктові дерева.

За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, через погодні катаклізми цьогоріч особливо постраждали абрикоси, персики, вишня та черешня. Очікується зростання цін на фрукти щонайменше на 30%, оскільки внутрішній ринок не зможе повністю покрити потреби споживачів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області, попри обнадійливі прогнози щодо відсутності повної нестачі, все ж може вдарити по гаманцях місцевих жителів. Збільшення імпорту стане вимушеним кроком, щоб утримати асортимент на прилавках. Але ціни на імпортні продукти залишаються вищими, ніж на українські, тож здорожчання уникнути все ж навряд чи вдасться.

Така ситуація може стати лише першим сигналом ширшої проблеми, що торкнеться і сусідніх регіонів уже найближчим часом.

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