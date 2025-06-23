Дефицит продуктов в Полтавской области, несмотря на обнадеживающие прогнозы по поводу отсутствия полной нехватки, все же может ударить по кошелькам жителей.

Дефицит продуктов в Полтавской области стал реальным вызовом для аграриев после весенних заморозков, нанесших значительный ущерб урожаю овощей и фруктов по всей Украине, сообщает Politeka.

Из-за аномальных температур, пришедшихся на период цветения и развития растений, фермеры потеряли часть посевов, в частности в ключевых регионах аграрного производства.

В Полтавской области существенно пострадали ягодные и овощные культуры: замерзшая капуста, клубника, виноград, редис, а также декоративные культуры — в частности розы. Поэтому местные производители уже сейчас готовятся к пониженному урожаю. Подобная ситуация наблюдается в других областях - в Кировоградской и Житомирской вымерзли рассада и малина, а в Херсонской и Николаевской пострадали фруктовые деревья.

По словам главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, из-за погодных катаклизмов в этом году особенно пострадали абрикосы, персики, вишня и черешня. Ожидается рост цен на фрукты как минимум на 30%, поскольку внутренний рынок не сможет полностью покрыть потребности потребителей.

Дефицит продуктов в Полтавской области, несмотря на обнадеживающие прогнозы по поводу отсутствия полной нехватки, все же может ударить по кошелькам местных жителей. Увеличение импорта станет вынужденным шагом удержать ассортимент на прилавках. Но цены на импортные продукты остаются выше, чем на украинские, так что подорожания избежать все же вряд ли удастся.

Такая ситуация может стать лишь первым сигналом более широкой проблемы, которая коснется и соседних регионов уже в ближайшее время.

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