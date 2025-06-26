График отключения света в Кировоградской области составляется на основе технического состояния сетей и приоритетности ремонтов.

График отключения света в Кировоградской области обнародовал Устиновский поссовет, сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению , 7 июля 2025 года в селе Докучаево Кропивницкого района запланировано временное обесточивание ряда улиц в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Отключение будет продолжаться с 08:00 до 17:00.

Отключение коснется жителей улиц: Виталия Федетника (дома 1, 3–6, 6б, 7–40, 42–48, 50–51, 53–54, 56, 61, 63), Докучаевской (1–2, 4–21, 24), Затышной (1–7, 9–31, 33–37, 40–45, 47–51, 53–54), Защитники Украины (1–16, 18–38, 40–41, 43–46, 48–53), Игорь Правосудко (1–18, 21–24, 26, 28, 30), Лесова (1–2, 4–11), Миру (1–23, 25, 27, 29), Степова (1–2, 4–14), Травнева (1–20, 22–35, 35А, 36, 38–39, 41–45, 48–49, 51–54).

Выполнение этих работ является частью годовой программы обслуживания электросетей. Такие меры необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы энергетической инфраструктуры, предотвращения аварий и повышения надежности электроснабжения.

Местных жителей просят заранее подготовиться к такому графику: зарядить мобильные устройства, приборы первой необходимости, обеспечить себя водой и по возможности ограничить использование электротехники в течение периода проведения работ.

График отключения света в Кировоградской области составляется на основе технического состояния сетей и приоритетности ремонтов. Население просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, направленным на улучшение качества электроснабжения в будущем.

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