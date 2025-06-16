Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається при дотриманні умов та відповідності критеріїв.

У червні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відкрило запис на грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують у Telegram-каналі представники УВКБ ООН.

Через обмежене фінансування пріоритет буде надано тим, хто дійсно перебуває в складних життєвих обставинах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається при дотриманні умов та відповідності критеріїв:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали не раніше ніж шість місяців тому й не отримували фіндопомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

ВПО, які повернулися до Миколаєва з інших областей протягом останніх шести місяців і не брали участі в аналогічних програмах останні три місяці.

Біженці, які повернулися з-за кордону на постійне місце проживання та також не отримували допомогу впродовж трьох місяців.

Додаткові критерії для участі в програмі:

Середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 5 400 грн;

Неповна родина з неповнолітніми дітьми;

Одинокі люди похилого віку (від 55 років), які самостійно виховують дітей до 18 років;

Особи з інвалідністю або тяжкими хворобами, що потребують особливої підтримки.

Кожному, хто відповідатиме критеріям програми, буде надано одноразову грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області у розмірі 10 800 грн. Сума покриває базові потреби на три місяці (виходячи з розрахунку мінімального споживчого кошика – 3 600 грн/особа/місяць). Виплата здійснюється одним траншем на банківський рахунок.

Як подати заявку:

Щоб стати учасником програми, необхідно заповнити онлайн-анкету. У разі правильного заповнення система автоматично призначить номер у черзі.

Після цього з вами зв’яжеться представник пункту збору даних УВКБ ООН та повідомить дату та час особистої зустрічі. Прийом проходитиме за адресою: проспект Миру, 54В, м. Миколаїв.

Не зволікайте з реєстрацією, адже допомогу надаватимуть лише обмеженій кількості заявників.

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